國民黨青年加權惹議 江啟臣促滾動檢討

國民黨近期推出的議員參選人新人加權引起討論，國民黨前主席江啟臣認為，國民黨2018年才有青年加權方案經驗，這次是第二次，中央黨部應雙管齊下溝通，需要滾動式檢討，不要太偷懶，想辦法調整對國民黨最好的比例。

江啟臣今舉辦「洛克來了 ROCer is Coming」青年沙龍活動時表示，2018年就有青年加權制度，在鼓勵年輕人的大方向是正確，但細部怎麼做要跟每個地方進行溝通，中央黨部應該雙管齊下，有大方向大原則，但跟地方黨部協調溝通也要同時進行，不要讓美意因誤解產生不愉快，讓立意不錯的做法大打折扣甚至影響到選舉結果。

江啟臣指出，針對新人加權制度國民黨從2018年才開始，民進黨是已經做滿長時間的，民進黨大大小小選區，只要有新人挑戰，幾乎是一起初選的，在政黨文化上，國民黨只有2018年那次的經驗，這次是第二次，要做出有國民黨自己特色或文化的青年參選辦法，過程需要時間去調整，滾動式檢討，不要太偷懶，想辦法調整對國民黨最好的比例。

國民黨前秘書長李乾龍認為，每個制度出來一定會有各地的意見，這次黨中央訂定青年加權，中央也有很多意見，最後是由主席、秘書長拍板定案，他尊重黨中央決定，但35歲以下加權過高，比例可能稍微要檢討下，強調每個制度訂定後，隨時廣聽民意滾動式調整。

此外，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕婉拒參加「中央選舉提名委員會」，黨主席朱立倫遭黨內與外界質疑領導統御能力有問題，江啟臣說，黨主席要每個人都顧及到本就不容易，跟黨內的意見人士、各縣市長、直轄市長有暢通的溝通管道比什麼都重要，相信朱主席絕對做得到。