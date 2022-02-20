寒流來襲，大半個台灣都在10度以下，一名網友表示，寒流來第一件事就是拿出阿嬤的紅色毛毯暖身，大讚一件抵三件，是禦寒神物，沒想到圖文曝光後，許多鄉民紛紛笑稱「我家也有一條欸」，更有人透露紅色毛毯的正確用法，「那是要用來鋪床的，墊在下方會睡到流汗」。

原PO於PTT八卦板指出，天氣冷到整個身體都縮起來了，但開暖氣會使電費暴增，只好拿出祖傳的阿嬤紅色毛毯暖身，更表示一蓋上整人都暖起來了，一件抵三件，是寒流來的保暖神物，「大家有把阿嬤毛毯拿出來蓋了嗎？」

圖文曝光後，引發網友熱烈討論，「我早就拿出來了，加蓋在棉被上，超暖」、「阿嬤毛毯真的神」、「這幾乎可以當傳家寶吧！這很難壞」、「阿嬤毛毯真的讚，喜氣又實用」、「什麼阿嬤毛毯？那是你媽的嫁妝啦」、「阿嬤毛毯真的是老祖宗的智慧」。

不過留言中有不少鄉民認為，紅色毛毯的重量偏重，更適合用來鋪床，「毯子的正確用法是墊在下面」、「這個比較適合鋪著當床墊，因為很重」、「睡覺墊的吧！墊在下面會睡到流汗」、「這個墊在下面，再蓋被子睡到流汗+1」、「冬天寒流來，我都拿來當床墊用」。