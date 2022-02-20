台中市客委會主委江俊龍（左三）、東勢區長翁培真（左二）等來賓以拼圖的方式，將台中客家故事館呈現在大家面前。（王文吉攝）

台中客家故事館於農曆正月二十開館。（王文吉攝）

台中市客委會主委江俊龍。（王文吉攝）

台中客家故事館開館活動邀請石城國小戰鼓隊開場表演。（王文吉攝）

台中客家故事館以「客家天地人傳說故事」作為常設展，結合動畫、光雕、擴增實境等數位科技與民眾互動交流。（王文吉攝）

以「客家天地人傳說故事」作為常設展。（王文吉攝）

台灣竹樂團使用台灣本土自製多項竹樂器演奏。（王文吉攝）

台中市歷史建築「東勢公學校宿舍群」修復完成後，由客委會爭取中央補助，斥資800萬元打造「台中客家故事館」，並於農曆正月二十「天穿日」開館。主委江俊龍表示，台中客家故事館將作為大埔客語傳承基地，另接續推出文化沙龍講座、草地音樂市集等藝文活動，歡迎各地旅人來山城體驗豐富的客庄文化。

台中客家故事館於農曆正月二十開館，邀請石城國小戰鼓隊開場表演，台灣竹樂團使用台灣本土自製多項竹樂器演奏。江俊龍、東勢區長翁培真等來賓以拼圖的方式，將台中客家故事館呈現在大家面前，現場也準備甜粄、五色湯圓、五行三角圓等美食與民眾分享。

江俊龍表示，東勢公學校宿舍群於1921年建成，2010年登錄為歷史建築，現存3棟4戶。市府爭取中央補助4097萬元，加上市府配合款共5253萬元，於2018年完成修復，並於2019年再與中央合作，斥資800萬元，打造「台中客家故事館」，是東勢教育與發展的重要歷史足跡。

江俊龍也提到，農曆正月二十「天穿日」相傳是女媧補天的日子，在客家傳統習俗中，須以甜粄祭拜女媧娘娘。這一天「男不下田、女不拿針」，讓大地休養生息，象徵永續發展、活化再生的意義。天穿日的故事同時也啟發愛護環境永續傳承的節能減碳環境保護意識。

台中客家故事館延續新年熱鬧氣氛，其中2棟現正舉辦「福虎賀歲年畫特展」，蒐羅約29位創作者、41幅年畫作品布置於館內，展至3月15日止；另1棟以「客家天地人傳說故事」作為常設展，藉由動畫、光雕、擴增實境等數位科技，介紹東勢文化與民眾互動交流。

江俊龍推薦，不論是經由東豐綠廊騎車到東勢，或是開車到文化園區遊玩的遊客、市民朋友，都可以將旅遊動線延伸到台中客家故事館，再到美食街，整個串聯起來，停留在東勢的時間更長，可以體驗更多山城的美好。