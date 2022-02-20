台中市1對雙胞胎委託一家私立托嬰中心照顧，日前家長發現雙雙受傷，家長審視監視器發現疑是托育員「故意」踢桌子，導致桌子撞到雙胞胎的哥哥臉頰瘀青受傷；托嬰中心說，托育員用腳挪動桌子，桌緣不慎撞到已向家長致歉。社會局20日強調，目前由家庭暴力及性侵害防治中心和兒少福利科循線調查中。

社會局家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹說，該局於17日接獲通報，社工隔天訪視家長也已調閱監視器畫面，將再詳細檢閱，並至托嬰中心訪視，釐清是否有不當照顧情況。

家長提及托嬰中心要求調閱監視器畫面時必須簽署文件。社會局說，因監視畫面涉及受托幼童個人資訊及隱私，依照【托嬰中心監視部影設備設置及資訊管理利用辦法】，托嬰中心對攝錄影音資料應予保密並應遵守個人資料保護法相關規定。另家長因托育照顧爭議申請查閱影音資料，需填具申請書向托嬰中心申請，查閱時，不得翻攝。

家長另反映社會局要求托嬰中心填寫防疫APP。社會局表示，依據中央流行疫情指揮中心訂定「托嬰中心因應COVID-19防疫管理指引」，為管理嬰幼兒健康，托嬰中心應定期詢問並記錄嬰幼兒及其同住成員之TOCC(即旅遊史、職業、接觸史及群聚史)，以掌握嬰幼兒是否具COVID-19感染風險情形。

社會局強調，至於托嬰中心取得家長TOCC方式，社會局並未規範。經了解，目前部分托嬰中心透過網路、APP方式取得，部分托嬰中心則維持傳統紙本填寫方式。