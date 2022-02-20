香港女星溫碧霞出道多年，憑著亮麗外表與自然演技在多部電視劇及電影中演出，獲得大批觀眾喜愛，過去也曾在《封神榜》中飾演用美色毀滅世界的惡女「妲己」被封為「最美妲己」。而現年55歲的她雖已淡出演藝圈，仍經常透過社群媒體與粉絲們互動交流，近日她便曬出一系列居家運動的照片，火辣的好身材也因此受到注意。

溫碧霞自從2000年嫁給富商何祖光後就淡出演藝圈，將重心轉向家庭並積極投資副業，但她仍會透過微博與網友們分享私下生活。17日她於微博上PO文表示「請大家跟我一起動起來，健康第一，我們一起努力對抗疫情，一起加油」並曬出一系列居家運動照。只見照片中的她，上半身只穿著一件粉色的運動內衣搭配軍綠色寬褲，對著鏡頭擺出各種瑜珈姿勢，大秀纖細蠻腰與凹凸有致的好身材，最後她還不忘送上俏皮的自拍照。

溫碧霞自拍。（圖／微博@溫碧霞irenewan ）

而溫碧霞凍齡的外表與火辣的身材曲線，絲毫看不出來已年過半百，不少網友看到後紛紛留言「這麼多年過去了，溫碧霞還是如少女般美麗動人，我們一起努裡戰勝疫情，加油」、「姊姊狀態也太好了吧，這個身材我真的羨慕」、「姐姐這麼多年了還是這麼好看」、「這身材實在太好了」引起大批網友熱烈討論。

溫碧霞在網路上公開居家健身照。（圖／微博@溫碧霞irenewan ）

事實上，溫碧霞在14日情人節當天，她也曾曬出一張疑似20年前兩人新婚時的照片，那時候的溫碧霞與現在的狀態幾乎沒有太大的落差，也同樣引起網友熱議。