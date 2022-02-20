社會局提出「協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮」計畫，提供弱勢婦女衛生棉，以減輕經濟負擔，實現月經平權。（台中市政府提供）

弱勢婦女及家庭因經濟困窘，購買衛生棉也成了負擔。國際扶輪3462地區總監謝漢金號召66個扶輪社，共同響應台中市政府社會局「協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮」計畫，20日舉辦扶輪服務日活動中，捐助價值新台幣100萬元的生理用品衛生棉。

台中市副市長令狐榮達親至現場感謝國際扶輪3462地區發揮超我服務精神，集結各社發揮愛心，帶動台中市關懷社會的風氣。期望藉由此次扶輪社拋轉引玉，能號召更多市民朋友，更加重視消弭月經貧窮議題，讓關心社會的良善行動持續傳遞關懷的力量。

令狐榮達說，台灣女性平均一生要花10萬元購買衛生用品，為了落實性別平權提升弱勢婦女福利服務、終結月經貧窮與破除月經汙名化，社會局提出「協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮」計畫，提供弱勢婦女衛生棉，以減輕經濟負擔，實現月經平權。

社會局長彭懷真表示，基於性別平權以及CEDAW公約第12條，市府致力消弭月經貧窮，將在弱勢兒少家庭、特殊境遇家庭、食物銀行、兒少安置單位、家庭福利服務中心、婦女及新住民培力中心、新住民據點等多處進行穩定配送及放置衛生棉，以維護弱勢家庭女性的基本的健康權益。

彭懷真強調，期望未來能持續結合公部門及民間的力量，一同創造社會有愛，溫暖台中。