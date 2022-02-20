1名網友日前在爆料公社app中匿名爆料「愛上詐騙集團一家人」，她說作夢也沒有想到，婆婆竟然不知恥到想要「詐光」她花所有積蓄買的房子，要求她新買的房子要「在婆婆名下」不給還被罵不孝，憤怒發文「別說結婚了，等著我們的只剩分手兩個字了吧！」不少網友紛紛留言「其實妳是第三者，他們母子才是夫妻，為了掩人耳目才讓妳加入参與演出」、「幸好還沒結婚前就認清了」、「問婆婆紙紮做的要嗎？可以買好幾棟都登記你的名字」。

文中提到原po與男友相差8歲的姐弟戀，從一開始大家不看好的戀情到現在給予祝福，過程經歷過許多，最終決定步入禮堂。自男友退伍找到工作後，她便開始計劃結婚，畢竟從學生時代開始就有在研究股票和基金，還算小有積蓄，打算當頭期款在婚後買間小窩。

一名網友日前在《爆料公社app》中匿名爆料，自己愛上詐騙集團一家人，還好在婚前花了四年看清一個男人。(翻攝自爆料公社app)

未料此事被婆婆知道後、居然說要把房子買在她的名下？婆婆遭拒便惱羞成怒大罵不孝，認為媳婦年紀比較大，就該「照顧」她全家！？更可笑的是，男友並不覺得他媽媽有錯，還指責她幹嘛跟老人家計較？原po憤而表示「這是什麼奇葩想法？花了四年的時間，別了，我可悲又可笑的愛情」。

該貼文一出，吸引大批網友留言，「太扯了！幸好！現在放生還來的及」、「還好有先討論⋯不然婚後就難看了⋯」、「幸好還沒結婚前就認清了！問婆婆紙紮做的要嗎？可以買好幾棟都登記你的名字」、「其實妳是第三者，他們母子才是夫妻，為了掩人耳目才讓妳加入参與演出」。