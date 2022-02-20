美國白宮19日再次警告，俄羅斯隨時可能對烏克蘭發動攻擊，總統拜登20日將召開白宮國安會議硏商。外交部今天表示，目前掌握我僑民和留學生已離境者有6人，另有8人前往烏國西部城市Lviv，仍留在基輔或其他地區者有21人，外交部再度呼籲儘速離開。

外交部副發言人崔靜麟表示，鑒於俄羅斯與烏克蘭邊境軍事對峙情勢似仍未見和緩，我國駐俄羅斯代表處連日來不斷聯繫及呼籲在烏克蘭僑民，儘速離開烏國或至少前往烏國西部利維夫市（Lviv)地區，遠避可能發生的戰爭風險。

他說，目前駐俄羅斯代表處掌握我國旅居烏克蘭國人情形如下：已離境者有6人，另有8人前往烏國西部城市Lviv，仍留在基輔或其他地區者有21人，駐俄羅斯代表處將持續與在烏國僑民保持密切聯繫，隨時提供最新資訊及必要協助。

外交部再次呼籲國人此時應避免前往烏克蘭，在烏國境內的國人則應儘快離境或遠離俄烏邊境潛在軍事衝突區域，以維護自身安全。