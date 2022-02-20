中港國小圍牆邊3層樓高的榕樹倒塌，不偏不倚壓中停在路旁的小貨車。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

氣象局針對全台多縣市發布地溫及強風特報，今年凌晨3時許台中市梧棲區中港國小圍牆邊3層樓高榕樹，疑因「頭重腳輕」不敵強風突然傾倒，不偏不倚壓中停在路旁的小貨車，後車斗頂棚瞬間壓扁，幸未造成人員受傷。

倒塌的榕樹位於中港國小圍牆外，清水警方獲報立即派員到場封鎖道路，並通知相關單位清除倒塌樹木，上午已恢復通行。

中港國小圍牆邊的榕樹疑因「頭重腳輕」，不敵強風連根拔起傾倒。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

中港國小圍牆邊3層樓高的榕樹倒塌，不偏不倚壓中停在路旁的小貨車。（清水分局提供／王文吉台中傳真）