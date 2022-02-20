驚險！強風颳倒3樓高榕樹 貨車棚架遭重壓秒成鐵餅 14:322022/02/20 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 停在路旁的小貨車後車斗頂棚遭倒塌榕樹壓扁。（清水分局提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中港國小圍牆邊3層樓高的榕樹倒塌，不偏不倚壓中停在路旁的小貨車。（清水分局提供／王文吉台中傳真） 氣象局針對全台多縣市發布地溫及強風特報，今年凌晨3時許台中市梧棲區中港國小圍牆邊3層樓高榕樹，疑因「頭重腳輕」不敵強風突然傾倒，不偏不倚壓中停在路旁的小貨車，後車斗頂棚瞬間壓扁，幸未造成人員受傷。 倒塌的榕樹位於中港國小圍牆外，清水警方獲報立即派員到場封鎖道路，並通知相關單位清除倒塌樹木，上午已恢復通行。 中港國小圍牆邊的榕樹疑因「頭重腳輕」，不敵強風連根拔起傾倒。（清水分局提供／王文吉台中傳真） 中港國小圍牆邊3層樓高的榕樹倒塌，不偏不倚壓中停在路旁的小貨車。（清水分局提供／王文吉台中傳真） 停在路旁的小貨車後車斗頂棚遭倒塌榕樹壓扁。（清水分局提供／王文吉台中傳真） 鹿港秀水1673戶大停電 台電：強風吹斷高壓電線 小貨車為閃砂石車自撞車頭凹陷 駕駛昏迷送醫急救 #榕樹 #強風 #小貨車 #頂棚 #中港國小 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 改善合歡北峰違停亂象 小風口設第二停車場 14:052021/12/30 生活 疑變換車道遭後方小貨車追撞 駕駛爆氣下車持美工刀理論 12:272022/01/22 社會 國3號彰化北上小貨車燒成火海 駕駛秒跳車逃過一劫 11:512022/02/14 社會 宜蘭小貨車過彎不及衝對向車道 連撞4車2人受傷送醫 11:412022/01/08 社會 強風助長火勢 彰化線西布料倉庫陷火海狂燒3小時 12:322022/01/11 社會 台中南區2部小貨車追撞 後車司機腳卡變形車體內 17:412022/02/04 社會 後方車輛怕爆 小貨車滿載布匹歪斜到快hold不住 15:472022/02/12 社會 小貨車不慎撞斷民宅瓦斯管線 天然氣外洩「滋滋響」引民眾恐慌 18:442022/01/12 社會 台中大安壘球場護網破損 民代爭取加固設施 15:082022/01/11 寶島 耐震力不足 竹東中山國小校舍重建動土 將新設幼兒園 16:212022/01/07 寶島 忘拉手煞車「倒退嚕」 司機「肉身擋車」遭夾頭部變形慘死 13:482022/02/14 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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