天后「阿妹」張惠妹將在今年4月登上台北小巨蛋，一連舉辦12場演唱會，日前曾因杜絕黃牛的實名制引起爭議，且張惠妹2015年在小巨蛋演唱神曲《三天三夜》時引起附近住宅全都「晃起來」，讓周邊居民印象相當深刻，這次演唱會到底會不會唱這首歌也成為粉絲關注焦點，台北市副市長黃珊珊坦言「這個很難回答」。

張惠妹2015年在台北小巨蛋舉辦「烏托邦」演唱會，唱到神曲《三天三夜》時粉絲全都熱情開跳，結果附近居民全都感受到震動進行投訴，後續小巨蛋甚至為此新增超過63分貝就斷電的限制，被稱為「阿妹條款」。

在「烏托邦」演唱會後，張惠妹數次申請在小巨蛋開唱都失敗，一直到今年才得以重返小巨蛋，儘管台北市長柯文哲日前曾表示已針對小巨蛋的避震進行改善，但這首神曲到底會不會出現在歌單上仍是粉絲們關心重點。

黃珊珊錄製的Podcast節目《33加好友》，新一季內容將從21日晚間8點開播，第1集就找來張惠妹經紀人陳鎮川。昨（19）日下午黃珊珊率先釋出預告內容，陳鎮川直言「那這個《三天三夜》，請問到底會不會出現在巨蛋的歌單裡面？」讓黃珊珊一聽就大笑，並坦言「這個很難回答」。

雖然黃珊珊認為可能不是這首歌曲，而是大家High的情緒才會造成上次的震動，不過陳鎮川表示《三天三夜》有一個魔力，在那個拍子上大家會整齊的跳，其他的群魔亂舞都不會有事情，並說「我們還是很希望可以試試看！」