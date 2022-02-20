職籃高雄鋼鐵人啦啦隊「鋼鐵女神雅典娜」臥虎藏龍，除了有啦啦隊歌手之外，也有啦啦隊DJ。除了昨天為主場週開唱的歌手盧栗莉之外，高顏值辣妹心恩也有一個十分響亮的身份是「DJ心恩」，她以DJ身份為20日鋼鐵人主場週活動擔任表演嘉賓，連續兩天讓在場雄親嗨翻。

心恩將控制台搬到球場，讓鳳山體育館一秒變時尚夜店，在球迷進場時帶動氣氛，不少現場雄親跟著心恩一起舞動，比賽開打前已經熱血沸騰。

心恩擔任DJ大約4年多的時間，目前是高雄知名夜店Muse的駐店DJ，平時除了固定在大型夜店表演，心恩也曾受邀高雄黑沙玩藝節等政府大型活動，心恩加入「鋼鐵女神雅典娜」之後，也被眼尖網友發現。

心恩表示，除了DJ的身分之外，她從小學跳舞，身為高雄人，家人也都住南部，當初得知在地球對高雄鋼鐵人舉辦啦啦隊徵選，她很幸運成為「鋼鐵女神雅典娜」，很興奮能以另一個身份DJ，為高雄鋼鐵人加油。