新婚夫妻許維恩、王家樑在農年前搬近百坪豪宅，不吝嗇分享的小倆口，也大方公開百坪新家開箱照，小倆口的愛巢整體風格氣派典雅，不只有更衣室、寬敞客廳、書房，還有專屬的健身房，許維恩昨（19日）則發文分享床頭背牆，未料就有網友留言「新家全部東西都業配欸 感覺都沒花到錢」，對此，許維恩也罕見反擊了。

許維恩在月初曬出百坪新家開箱照，喜歡明亮感的許維恩也曾發文提到：「這是我喜歡的色調淡淡淺淺的很溫暖簡約，俗稱『香檳淡奶大地風格』特別吧」，不難看出她對新家相當滿意，而小倆口的愛巢裝潢風格氣派、溫暖簡約，不只有寬敞客廳、更衣室、書房，還有專屬健身房，甚至連浴室選用的馬桶，都要價13萬，一度引發網友熱議。

許維恩昨則發文分享床頭背牆，許維恩在設計師的建議下使用大理石牆，一開始她擔心會不會太浮誇、太冷，直到最後找到合適的石材，讓許維恩每天都會摸著石材對它說話：「你真的好美好漂亮哦」，未料就有網友留言「新家全部東西都業配欸 感覺都沒花到錢」。

對此，許維恩也罕見留言反擊：「我喜歡分享～並不代表不用花錢～我花錢的時候你在旁邊嗎？」同時也吸引正反兩面網友留言討論。