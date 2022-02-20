國際扶輪 3462 地區「扶輪服務日」邀請台中女中樂儀隊開場。（扶輪社提供／王文吉台中傳真）

國際扶輪3462地區響應「協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮」計畫，捐贈100萬元的生理用品衛生棉。（扶輪社提供／王文吉台中傳真）

國際扶輪3462地區總監謝漢金號召66個扶輪社，響應台中市政府社會局「協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮」計畫，20日捐贈100萬元的生理用品衛生棉。副市長令狐榮達親至現場感謝國際扶輪3462地區發揮超我服務精神，集結各社發揮愛心，帶動台中市關懷社會的風氣。

國際扶輪3462地區「扶輪服務日」活動於麗寶樂園渡假區舉行，總監謝漢金表示，秉持「以服務改善人生」的年度宗旨，邀請地區內 66個扶輪社合辦服務日，結合醫療、扶輪社友與扶青社友及社區，共同以服務來改善人生、打造健康又環保的生活，傳揚扶輪服務精神。

活動由台中女中樂儀隊開場，謝漢金也邀請台中市副市長令狐榮達致詞、頒發小學生徵文比賽獎品、致贈社會局「台中協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮計劃」的必需品。扶輪社並請來大甲李綜合醫院進行免費癌症篩檢及健檢、台中捐血中心募血救人、慈濟推動骨髓捐贈及器官捐贈，還有無毒世界協會反毒宣導。

令狐榮達表示，台灣女性平均一生要花10萬元購買衛生用品，為了落實性別平權提升弱勢婦女福利服務、終結月經貧窮與破除月經汙名化，社會局提出「協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮」計畫，提供弱勢婦女衛生棉，以減輕經濟負擔，實現月經平權。

令狐榮達說，期望藉由此次扶輪社拋轉引玉，能號召更多市民朋友，更加重視消弭月經貧窮議題，讓關心社會的良善行動持續傳遞關懷的力量。