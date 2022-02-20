疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增4例本土，確者個案分布縣市為台北市、新北市、桃園市及台南市，皆為陰性轉陽性個案，對社區的影響不大。另外，國內目前仍有9條傳播鏈感染源待釐清。

莊人祥表示，雙北兩例皆為宇宙觀佛道雙修協會春節吃飯唱歌團群聚相關，案20099為台北市，個案在2月15日曾接觸同事19930因此確診。案20100則為新北個案，2月13日也參與春酒吃飯唱歌活動而確診。

台南市個案案20101則是煉油廠群聚相關，因為先前確診個案19732曾在2月12日到案20101個案家拜訪有接觸。另外一名桃園個案，則是桃機航警的同住家人。

而目前國內仍共有9條感染源待釐清的傳播鏈：高雄砂石場案、跨縣市家庭群聚、汐止手搖飲案、板橋家庭群聚案、新北樹林電子廠移工案、日翊物流群聚案、新北設計師案、高雄煉油廠案、新北加強版防疫旅館護理師。