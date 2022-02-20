群聯(8299)受惠近期NAND Flash報價上漲，且漲幅高於市場預期，股價近期帶量走揚，目前股價站穩所有均線。由於群聯有7成營收來自模組，受到消費性市場的影響不大，且庫存在2021年逐季提升，有利群聯後續業績持續向上。

5G無線傳輸技術將驅動長期NAND Flash市場需求看增， 包含車用電子系統、手持設備、雲端伺服器、自動化設備、電競設備等，儘管目前消費型市場需求趨緩，但整體NAND Flash市場的價格與需求持續具有支撐，原因包括有限的NAND Flash控制晶片供給，NAND Controller IC為NAND Flash儲存模組的關鍵零組件，只要NAND Controller IC產出有限，短期內NAND模組與NAND晶片市場價格會有支撐；再者，就是非消費型儲存市場需求穩定，目前已經佔群聯營收逾7成，上述兩原因對於NAND Flash價格均提供支撐，對群聯營運有利。

日前WD(威騰)、Kioxia(鎧俠)位於日本四日市、北上兩座廠房的產能，受到原料污染影響而衝擊產出，帶動近期NAND Flash報價上漲，且漲幅高於市場預期，儘管Kioxia是群聯重要合作夥伴，但因雙方都已簽訂長約，故不受影響。群聯有7成營收來自模組，且庫存在2021年逐季提升，有利群聯後續業績持續向上，因此，法人樂觀預估，群聯今年全年將延續去年動能，營運樂觀。

去年第三季起消費市場出現雜音，但群聯大部份營收轉型非消費型高階儲存市場，受NAND Flash市場價格波動影響小，群聯近幾年轉型以來，毛利率受NAND Flash價格的波動越來越小，群聯有一套機制去面對市場波動，營運重點不是追求毛利率的成長，主要是專注在絕對金額的向上，群聯長期毛利率的目標是24~30%，消費性的產品開始增加，預計去年第四季毛利率將會受到影響，但整體獲利仍可以維持高檔，全年獲利應該可以大賺逾4個股本。

群聯近期呈現量增走揚，上週五股價收在537元，站穩所有均線之上，在近期NAND Flash漲價題材催化下，法人看好有機會挑戰600元大關。

群聯預計在3月4日舉辦法人說明會，將由執行長潘健成親自主持，屆時將公布去年全年營運表現，也會針對今年展望、NAND Flash市況做出詳盡闡述。