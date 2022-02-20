打疫苗新增6救濟案過關 最高領40萬 接種這牌子

疾管署公布衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）最新審查結果，與新冠肺炎相關案件共41件，其中2例判定疫苗相關，分別為高端與AZ疫苗，但僅1例接種AZ者核予救濟；另有6件無法確定是否與疫苗相關，包括1例接種莫德納疫苗及3例接種AZ疫苗者，也核予救濟，這次獲最高救濟者為1例接種AZ後出現格林巴利症候群個案，獲救濟40萬元。另外33案為無關。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，最新疫苗審議結果部分，1月27日審議小組開會，這次共審查與新冠肺炎相關個案41件，與疫苗有關的有41案，最後判定相關2案，無法確定6案，無關33案。

核予救濟案件包括5例AZ接種者和1例莫德納接種者，判定為與疫苗相關或無法確定與疫苗之關聯，救濟金額為新台幣2萬至40萬元。

莊人祥表示，2相關個案中，1例為接種高端，因為發燒症狀輕微沒有給付。另一名接種AZ者，為新北市黃姓個案，在接種AZ後即出現視野變小，而後昏倒，診斷為過敏性休克，症狀與接種 疫苗，核予救濟金新幣2萬元。

另外有6案判定無關，但其中5案仍核准救濟。包括一名新竹市郭姓個案（編號：3126）接種AZ疫苗後出現格林巴利症候群的症狀；核予救濟金新台幣40萬元。新竹市蔡姓個案（編號：2954）則是接種AZ疫苗後出現左側眼第六對腦神經麻痺的症狀，核予救濟金新台幣10萬元。

另外，還有一名新北市葉姓個案（編號：3243）則是接種莫德納疫苗後7日出現手腳紅疹情形，經診斷為史蒂芬強生氏症候群。委員會認為此疾病引發原因主要為藥物及感染，目前資料顯示因接種疫苗引發史蒂芬強生氏症候群有多篇病例報告，故判斷個案的症狀無法確定與接種莫德納的關聯性，核予救濟金新台幣9萬元。