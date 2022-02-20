大陸吉祥航空一架由上海虹橋機場飛往成都的HO1231客機，於19日晚間19點34分起飛，原訂22點55分飛抵成都天府國際機場，但就在起飛約44分鐘之後改變飛行計劃，於武漢就地取消並迫降。吉祥航空官方微博發布公告，表示該航班飛行至武漢附近區域時，機長座位左後側擋風玻璃外層出現龜裂裂紋，機組按程序處置後備降武漢天河機場，全機機組人員和乘客皆平安。

據澎湃新聞報導，飛行雷達數據顯示，該飛機起飛後於19點47分爬升至7162公尺高度進入平飛，約20點48分爬升至本次飛行的最高飛行高度超過10公里。8分鐘後的20點56分，飛機開始異常下降，隨後7分鐘時間內，下降了4381公尺的飛行高度。

報導稱，公開的航班飛行軌跡證實，航班在巡航過程中突然改變了飛行計劃，脫離巡航航線後在武漢上空盤旋一圈，接著並沒有按照一般降落軌跡進行「五邊飛行」，直接落地武漢天河機場。此飛機是空中巴士A320-200型飛機，機齡12年6個月。

報導表示，民航客機的擋風玻璃一般由三層組成，外層為非結構層，中間層和內層為結構層，是主承力結構，負責雙支撐的承力作用，外層裂紋不會對飛行安全產生直接影響。民航專家表示，吉祥航空HO1231航班出現的側擋風玻璃裂紋，從現有的資料來看還沒有對航空器的正常運行造成實質性影響，機組在出現裂紋後第一時間選擇下高度、備降，是為了航班安全的最佳選擇。

類似事件過去也曾發生。上游新聞報導，2018年5月14日，四川航空3U8633航班從重慶飛往拉薩，途中風擋玻璃爆裂脫落，最後在機長的努力下，飛機成功備降成都。