外資增持人民幣債券的熱情有增無減，大陸中央國債登記結算有限責任公司（中央結算公司）最新公佈的資料顯示，2022年1月末，境外機構在中央結算公司的債券託管面額增加500.71億元（人民幣，下同）至3.73兆元，已連續38個月上升。其中，境外機構國債託管量增加657億元，累計持有大陸國債2.52兆元。

此外，人民銀行上海總部日前發佈的境外機構投資銀行間債券市場簡報顯示，截至2022年1月末，境外機構持有銀行間市場債券4.07兆元，約占銀行間債券市場總託管量的3.5％。從券種看，境外機構的主要託管券種是大陸國債，託管量為2.52兆元，占比61.9％；其次是政策性金融債，託管量為1.08兆元，占比26.6％。

而大陸外匯交易中心資料顯示，2022年1月，境外機構投資者淨買入債券1413億元，其中買入債券7832億元，賣出債券6419億元。

1月份更多的境外機構投資者參與中國債市。資料顯示，截至2022年1月底，以法人為統計口徑，508家境外機構投資者透過結算代理模式入市，1月新增1家；734家境外機構投資者透過債券通模式入市，1月新增7家。此外，境外機構投資者1月在中國債券市場上更加活躍，境外機構投資者共達成現券交易1兆4251億元，較前月增長53％。