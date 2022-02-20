侯家軍議題近期在政壇發酵，新北市議員參選人卓冠廷近期也質疑侯家軍參選獲得豐沛市府資源，但卻被新北市議員葉元之臉書批評，參選看板多，錢多到滿出來，質疑民進黨派系支持新人資源豐沛，還酸侯家軍參選用市府資源，明顯不合理。對此，卓冠廷則回應，看板大多數都是鄉親支持。

葉元之在臉書炮轟，鶯歌滿滿都是正國會卓冠廷的看板，超大看板掛的到處都是，有的路口還掛了3面，很多都是搭鷹架的那種，質疑對方「錢多到滿出來哦」，還稱「民進黨派系支持的新人都這麼有錢嗎」。

葉元之認為，卓冠廷不應批評侯家軍有市府資源撐腰。他說「之前還酸侯家軍參選會用到市府資源，自己吃牛排，卻罵吃泡麵的花太多餐費，我是不是誤會了什麼？」

不過，卓冠廷也立刻反擊指出，他的看板大多數都是鄉親支持，如果不是國民黨執政讓鶯歌老街沒落，鶯歌出現期待改變的聲音，他一位新人很難在參選初期就得到鄉親大量支持贊助。他表示，十月參選時，本來土樹三鶯一面看板都沒有，還要上網徵集，但因為對新北市以及全國性議題大力監督和揭弊，才越來越多鄉親主動支持，甚至直到上周還有鄉親要提供3面看板。

卓冠廷表示，民進黨的新人不像朱家軍或侯家軍有豐沛市府資源，只有認真爭取人民認同及爭取曝光，人民願意相挺支持，幫忙曝光，真的很感激，盼與葉元之共勉之。