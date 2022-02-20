「月津港燈節」展區附近知名的橋南老街，今天上午街上也是一片空蕩蕩。（張毓翎攝）

「月津港燈節」展區附近知名的橋南老街，今天上午街上也是一片空蕩蕩。（張毓翎攝）

鹽水橋南老街上泉利打鐵舖的老師傅李一男，每年365天只有大年初一到初三休息，即使遇上寒流，仍會照常開門做生意。（張毓翎攝）

以藝術性享譽全台的台南鹽水「月津港燈節」，即將進入尾聲，不少攤商原本想把握時間營業搶客，孰料遇上超強寒流，整天都壟罩在10℃低溫，戶外還不時下雨、刮大風，遊客屈指可數，沿線許多商家乾脆自動休假，以減少虧損，另外展區還有些燈飾被風吹毀，台南市政府文化局派員一一檢查和修理。

月津港燈節是台南極具代表性的文化節慶，每年吸引數十萬遊客造訪，今年策展規模和作品數都是歷年最大，根據市府統計，光是過年期間就湧入18萬人次參觀，展期將至2月28日。

燈節離閉展只剩一周，卻碰到寒流，加上強風大雨夾擊，鹽水橋南老街上泉利打鐵舖的老師傅李一男說，周六晚上人潮稀稀落落，很多小販都沒有出來做生意，民眾拍照還要撐著雨傘，像今天又更冷，大家可能都不敢出門，連個人影也沒有。

還有攤商苦嘆說，根據氣象預報，鹽水地區未來3天降雨機率為70％，氣溫都在10℃上下，應該到下周三前都不能擺攤了。

同樣冷清的還有台南知名溫泉勝地關子嶺，統茂溫泉會館總監顏恆通說，昨天來大眾池泡湯的遊客還不少，但今天從早上山區就開始飄雨，加上可能是天氣真的太冷的關係，打壞民眾出遊心情，上午人潮只剩5成。