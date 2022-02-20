台中市教育局108年至今，共計144所學校跑道整修更新。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

校園跑道是學生及社區民眾運動的重要設施，為維護安全，台中市多所公立學校爭取修繕或更新；為此，台中市教育局爭取教育部經費，日前中央核定5.3億元跑道更新補助款，大甲高中等67校跑道今年將全面更新，讓學生運動安全、家長安心、社區居民運動開心。

教育局表示，台中市高中、國中小學校計327所，為維護學生運動安全，並提升社區民眾跑步風氣，盧市長上任後持續編列預算改善校園運動環境，積極爭取中央補助更新學校跑道。統計108年至今，計有144所校跑道整修更新。

教育局指出，108年挹注經費7217餘萬元，完成后里區內埔國小等20校跑道整修更新；109年以1億9622餘萬元，完成神岡區神岡國小等39校跑道整修更新，110年再以1億1673餘萬元，完成外埔區鐵山國小等18校跑道整修或更新。

教育局強調，由於校園開放民眾使用，跑道使用頻率增加，安全性格外重要。今年有大甲高中等67所高中、國中小學校要求改善，教育局極力向中央爭取5.3億元補助經費，日前獲核定，這67所學校跑道將全面更新。

為維護整修更新的品質，過程中邀請專家，協助學校工程預算書圖審查，施工期間到校督導工程，另也將不定期提供學校工程承辦人員在施工、監工及跑道專業知識的研習課程。