今年農曆春節不少有意購屋的民眾也趁此假期，在家利用線上賞屋的功能物色心儀的物件。永慶房屋根據永慶房仲網網路物件點閱資料，統計1/29至2/6春節連假期間雙北市市各社區的點閱數，並分別篩選出點閱量前五名的熱門社區。今年台北市前五名的熱門點閱社區與以往截然不同，以屋齡5-10年的小型社區為主，並集中在士林、北投生活圈，取代了過去最受歡迎的蛋黃區國宅。新北市的熱門點閱社區中，汐止區就佔了三席。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，以往台北市的熱門點閱社區以大安區、信義區的國宅社區為主，除了生活機能佳、價格實惠的優勢之外，社區戶數多、待售物件充足也是受到關注的一大原因；而今年點閱量較高的社區多位在士林、北投地區，且多是戶數200戶以內的中小型社區，這些社區的待售物件不多，瀏覽量卻大幅度成長，可能是民眾透過社區搜尋功能，篩選士林區及北投區特定條件的社區，反映當地的購屋需求正在上升。

進一步看士林區及北投區的熱門點閱社區，士林區的「築禾韻」、「基河國宅」及「小貴馥」都在捷運士林站附近，而北投區的「陽明書院」則是鄰近捷運石牌站，不僅具備便利的交通機能，鄰近北投士林科學園區的優勢也讓區域房市極具發展潛力。陳金萍說明，北投士林科學園區是目前台北市政府積極推動的重點產業園區，以智慧健康跨域園區為方向，結合區域豐富的生醫資源以及優異的交通條件，發展生技、數位醫療、智慧科技以及資通訊等產業，包括華固、長虹、遠雄及潤泰新等大型建商都積極布局辦公大樓，未來隨著企業進駐，吸引大量的就業人口流入，區域機能會有更多的發展，周邊房市也可望因此受惠。

新北市的熱門點閱社區中，汐止區就佔了三席，除了「瓏山林」是榜單常客外，「東湖山莊」以及「白馬山莊」都是新面孔。陳金萍分析，這三個社區皆位於汐止區與內湖區的交界處，周遭環境悠閒、開發密度低，雖然門牌屬於新北市汐止區，但隔著內溝溪就是內湖區的東湖生活圈，沿著康樂街進入鬧區只要5分鐘的車程，也讓住戶享有離塵不離城的優勢。除了地理位置相近外，這三個社區的規劃型態也極為相似，「瓏山林」及「東湖山莊」都是公寓與透天混合型社區，而「白馬山莊」則是以美式別墅為特色，三者都具備單一出入口的設計，使得社區出入人口相對單純，對於許多注重生活環境以及隱私性的購屋者來說相當具吸引力。