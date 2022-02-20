全球各國陸續規畫逐步鬆綁邊境管制，使沉寂已久的觀光族群重獲關注，又以受創最重的旅遊股最獲振奮。旅遊業者鳳凰(5706)18日股價觸及59.9元漲停價，終場飆漲8.44％、收於59.1元，創2013年9月底以來逾8年高點，單周飆漲達26.8％。

鳳凰股價1月中下探39.05元的近4月低點，隨後止跌緩步回升，虎年開紅盤以來穩健走升、漲幅達35.86％，若以1月中起漲點起算更已飆漲近50％。不過，三大法人18日調節賣超923張，使上周合計轉為小幅賣超21張。

鳳凰因疫情致使國外團體旅遊禁令未解除，2021年自結合併營收1.45億元、年減達70.66％，為近18年低點。不過，在業外認列處分不動產及補助等收益挹注下，前三季歸屬母公司稅後淨利0.69億元、年增達近5.7倍，每股盈餘（EPS）1.04元，自歷年低檔顯著回升。

全球各國近期陸續規畫逐步開放邊境管制，指揮中心對此研議在疫情可控狀況下，將朝三方向逐步鬆綁邊境管制，首先規畫全面開放商務客入境、最快3月中放寬，其次才開放旅遊，若疫情控制良好，日前宣布自14天縮減至10天的居家檢疫天數可望進一步縮短。

交通部觀光局亦針對重新開放跨境觀光持續進行相關準備，局長張錫聰表示，除不定期與相關業者座談，也已研擬建議說帖，希望指揮中心核准分階段、有條件開放跨境旅遊，預期除了3月有機會開放商務客外，最快第三季有機會可開放跨境旅遊，惟目前尚未定案。

不過，旅遊業者均認為，惟有在出入境完全免隔離的情況下，旅遊業才可能實現真正復甦。鳳凰先前表示，今年營運仍以國旅為主，將聚焦加強國旅產品豐富度，提前部署為市場復甦預做準備，並關注全球各國解封進度調整策略、持續多角化經營等4大策略因應。

鳳凰看好離島觀光需求，於小琉球投資約5億元打造休閒飯店，規畫70間客房搭配無邊際泳池等設備，已於去年9月底正式動工。公司表示，雖然面臨缺工缺料等因素影響，仍將以今年底完工取得執照為目標。