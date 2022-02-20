當年以俊俏外型與精湛演技風靡華人影壇的男星陳冠希(Edison)，因豔照門風波而暫退演藝圈，之後轉向經營潮牌服飾，復出演藝圈後沒多久，便情定大陸超模秦舒培，2017年兩人結婚並生下女兒Alaia，陳冠希也將重心放在家庭上，而貴為潮流達人的他，近來也加入NFT戰場，推出了個人NFT，不過其中一款挨批模樣詭異，交易過程還大出包，但即便如此，陳冠希仍是賺得荷包滿滿。

趁著這波風潮，陳冠希也製作了8888個NFT推出，每個售價為4500港幣(約1.6萬元台幣)，於本月15日正式開始販售，而其中一款「6眼異形」的版本引發了爭議，被網友認為太恐怖，「真不符合我的審美」，但鐵粉顯然不在意，照樣瘋搶。

陳冠希推出NFT賺了上億。(翻攝自edcee3000 IG)

陳冠希推出的NFT不但買氣相當旺，轉賣也相當搶手，有人購買後以10倍價格轉賣，1個1.6萬的NFT賣到16萬仍成功賣出，但轉手過程卻嚴重出包，通常在付款後30分鐘能收到的NFT，卻爆出有買家等了15小時沒拿到手，但卻也有人收到大禮包，一次來兩組，是相當嚴重的失誤。

陳冠希的NFT由於出問題的情況太多，引發了民怨，甚至出現降價拋售潮，但這都不影響陳冠希的收益，據悉，他這回開賣NFT，在3天內就進帳4000萬港幣(約1.4億元台幣)，一轉眼成了大富豪，無論如何，陳冠希賺了錢沒亂花，成了女兒傻瓜的他，花了大把銀兩來改善妻女的生活，早前在美國洛杉磯買下百坪豪宅，該豪宅2016年成交價為8千萬台幣，屋內不但有私人SPA，落地窗看出去還有個游泳池，相當奢華。