【愛傳媒賴祥蔚專欄】臺灣對於原住民的研究，一般都以為是從日本學者伊能嘉矩開始。

伊能嘉矩在慶應3年、西元1867年出生於日本，從小熟讀四書五經。他從岩手師範學校畢業後，加入「東京人類學會」；西元1895年來臺，任職於總督府，又成立了「台灣人類學會」，苦學閩南語、泰雅語，投入原住民調查。在明治31年、西元1898年發表了《台灣土蕃開發狀況》，從此接連發表許多重要的原住民研究報告。

關於宜蘭有猴猴族（Qauqaut）的記載，很多人以為最早是從日治時期開始，尤其是伊能嘉矩，他在明治31年、西元1896年撰寫的《台灣土蕃開發狀況》、及明治42年、西元 1909年撰寫的《平埔蕃調查書》都提到宜蘭有猴猴族。日本官員波越重在大正13年、西元1924年寫的《台北州理蕃志》也有不少記載，但當時都認為猴猴族屬於泰雅族。

直到昭和12年、西元1937年，移川子之藏與馬淵東一這兩位日本研究者從語言與風俗等因素，大膽推論猴猴人不屬於泰雅族，也不屬於宜蘭的噶瑪蘭族。

宜蘭本來是噶瑪蘭族的居住地，嘉慶元年、西元1796年，吳沙率領漳泉粵的大群墾戶（九成以上是漳州人），從三貂角一帶搭船南下烏石港附近，以火器逐漸把噶瑪蘭族驅往他處。這是漢人來臺開拓的一頁歷史，也是原住民被迫遷徙的又一頁歷史。猴猴族被日本學者發現時，曾與泰雅族混居，後來又遷到南方澳，所以一度被認為屬於泰雅族，也曾經被認為是噶瑪蘭族。

對猴猴族的研究追尋，意外還發現一個事實：在日本人以前，臺灣原住民已經有不少人注意、甚至也有不錯的研究成果，其中最深入的首推加拿大牧師馬偕，他不只對猴猴族已有記載，也從面對面的訪談中，從語言與祖先歷史等面向，推論出猴猴族不屬於泰雅族或噶瑪蘭族。他在西元1878年至1898年之間，前往宜蘭多達16次，在日記中留下了許多珍貴的記載。

玉山神學院的助理教授林昌華抄寫和翻譯馬偕牧師日記時，發現西元1892年5月14日的那次旅行，馬偕牧師就記錄了猴猴族的簡單訪談成果，當時猴猴族只剩11戶而已。馬偕牧師認為猴猴族應該是馬來人的後代，來自於菲律賓或是附近的島嶼。

再往前推，諸羅知縣周鍾瑄在康熙五十六年、西元1717年寫的《諸羅縣志》已經提到「越蛤仔難以南有猴猴社」。爭取清廷增設噶瑪蘭廳、被後人尊稱為「開蘭名宦」的楊廷理，在嘉慶十二年、西元1807年的〈議開噶瑪蘭紀略〉也提到猴猴社。清朝官方雖然已經知道有猴猴社，但是未能進一步研究其語言風俗以及族裔。

猴猴族早就無蹤可循，推測已經完全被其他族同化，或是徹底消失在臺灣歷史的舞臺。猴猴族的真實身世到底如何？受限於族群已經消失，有心的學者只能從前人文獻以及出土文物進行分析，摸索著去解答這個或許永遠難解的謎。

作者為臺灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史作家

本文出自作者新書《穿越臺灣趣歷史》

照片取自馬偕醫院

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