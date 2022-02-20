農曆年後都會出現一波離職潮，按勞基法規定，離職須按照年資提前預告。臉書粉絲團《加藤軍台灣粉絲團2.0》日前分享一段對話截圖，一名員工向經理提出離職，不僅沒有提前告知，更以「不喜歡你們這些人」為離職理由，甚至要經理「閉嘴」，誇張行徑讓網友全看傻，感嘆「現在很多人都這樣，真的一代不如一代」。

根據《加藤軍台灣粉絲團2.0》分享的對話截圖來看，只見一名員工向公司經理表明「不想做了」，經理追問原因，該名員工坦言「沒什麼，只不過就是不喜歡你們這些人」，更透露自己已找到工作。

誇張對話讓網友看傻眼。（圖／翻攝自加藤軍台灣粉絲團2.0）

經理認為提離職需要提前一個月告知，「你這樣提離職很不正式，但還是祝你好運」，沒想到員工竟直接爆氣嗆「閉嘴吧！有通知你就不錯了」。

圖文曝光，不少網友都看傻了眼，「『祝你好運』經理這話，話中有話」、「這樣的態度，下一份工作想必也做不好」、「通常這樣嗆主管的下場，都超慘的」、「出社會就是要做人留一線，日後才好相見」、「業界很小，還是留點好名聲再離開比較好」、「結果新公司老闆，跟原公司老闆一樣就好笑了」、「這種處理方式，去哪都差不多」。

另外也有網友感嘆，「現在很多年輕人，想走就走，誰管你提前講」、「10年前是老闆開除員工，現在是員工開除老闆」、「以前是師父說吃飯休息才敢休息，現在是學徒吃飯師父還在做」、「一代不如一代，現在的年輕人真的很沒禮貌」。