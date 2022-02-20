高雄最後一家二輪戲院也關了 十全影城3／1起暫停營業 15:062022/02/20 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 十全影城公告3／1起暫停營業。（摘自官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄最後一家二輪戲院「十全影城」在官網上公告「受疫情影響，自3月1日起暫停營業」，經致電服務電話，工作人員透露，目前只是暫時停止營業，並非永久停業，至於何時復業也還不確定。 萬華阿公店釀去年疫情爆炸 監委要求北市府檢討 美雪板傳奇 懷特最終戰淚灑賽場 #十全影城 #二輪電影 #高雄 #歇業 #暫停營業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診者逛東區 明曜百貨今停業 京站威秀、慶城街商場急清消 11:082022/02/17 生活 蕭姓空軍截圖疑控妻外遇 最後留言指自己又不成熟了 14:002022/02/13 社會 25歲軍人殺2子臉書最後貼文曝 暗指妻外遇：妳回不來了 12:452022/02/13 社會 退稅憑單兌領 最後期限到3／18 04:102022/02/17 產業特刊 近百萬人朝聖 麗寶新年城228最後倒數 17:522022/02/16 生活 巴戈2／25追思會「最後留言曝光」 陳凱倫曝他時而失聯「因病有口難言」 09:152022/02/17 娛樂 疫想不到 台中影城一年關三家 04:102022/02/14 產業．科技 女學生曬5萬大紅包！背後藏滿滿洋蔥 惹哭上萬網友 20:172022/02/19 社會 美俄外長將對話 為化解烏克蘭危機進行最後努力 19:182022/02/12 國際 今晚最後一期！4200萬大紅包、頭獎1億大樂透獎號一次看 20:372022/02/15 財經 逾30年奧斯卡影城將熄燈 三大主因夾殺出局 14:012022/02/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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