110學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組8強準決賽，20日進入單循環賽最後一天賽程，賽前本階段正值6連勝的淡水商工，被北一女中宋瑞蓁狂轟26分，首節打完就陷於落後，第4節曾把差距追到只剩1分，可惜就差一口氣，最終88比92吞下本階段首敗。

HBL女子組目前已經確定尋求3連霸的淡商、北一及永仁高中都順利取得4強席次，因此淡商、北一一戰將決定3月份總決賽4強第一種子是誰，最終北一獲勝，在兩隊戰績都是6勝1敗的情況下，北一有對戰優勢，因此獲得頭號種子，將和8強賽戰績第4名隊伍爭搶冠軍賽門票。淡商繼預賽階段最後一戰不敵陽明高中後，對北一吞了本季第2敗。

北一女宋瑞蓁繳出26分、6籃板、6助攻及7抄截，替補王詩涵15分居次，淡商蕭豫玟、韓汛都是20分以上，前者29分、9籃板、6抄截，後者23分。

稍後普門中學對壘金甌女中、陽明高中對永仁高中，將決定最後1個4強名額，也會排出最後4強名次，已經確定連6季晉級4強的永仁，如果贏陽明就確定以第3種子進軍總決賽，如果輸就將落入第4種子；至於陽明，必須擊敗永仁才能爭取到4強，而金甌則是除了自己要贏普門，也要靠永仁擊敗陽明，才能由金甌進軍4強。