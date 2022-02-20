太景*-KY（4157）20日與代理商文德藥業共同舉辦太捷信靜脈輸液上市會，宣告藥品將正式展開醫院通路銷售。太景表示，目前已有北醫、新光、高榮、萬芳、雙和醫院等5家醫院完成進藥程序，後續亦將優先進行各大醫學中心的進藥申請。

20日的上市會現場共有來自台大、榮總、三總、長庚、馬偕、北醫、新光等各大醫學中心及區域醫院、地區醫院之臨床醫師與會；會中除呈現太捷信的臨床試驗數據外，醫師們亦關注全球公共衛生最急迫的議題—對抗抗生素抗藥性。

太景董事長暨執行長黃國龍表示，在太捷信靜脈輸液之前，口服膠囊已優先進入市場四年，列入全台73間醫療院所的藥品採購項目，臨床醫師也累積了口服膠囊的用藥經驗；銷售量持續穩定成長，2021年銷售成長率達35％，現有靜脈輸液的加入，冀望在序貫療法的運用及帶動下，兩種劑型能發揮相輔相成的銷售潛力。

中央健保署是在本（2）月完成太捷信靜脈輸液台灣健保價核價，依據《全民健康保險藥物給付項目及支付標準》第17-1條之規定，參考藥品研發製造成本而核定每袋2200元，即將於3月1日起生效。太捷信靜脈輸液於2020年10月由衛福部食藥署核准上市；2021年1月向中央健保署遞交健保給付申請，歷時13個月完成核價。

太捷信代理商文德藥業自去（2021）年起已展開醫院進藥佈局，目前已有北醫、新光、高榮、萬芳、雙和醫院等5家醫院完成進藥程序，後續亦將優先進行各大醫學中心的進藥申請。

上市會中，臨床醫師們也特別關注台灣目前在治療社區性肺炎的挑戰之一，即是抗生素抗藥性增加的趨勢；也同時分析了社區性肺炎常見致病菌、治療指引及影響患者死亡率的重要因素，足顯臨床上對廣效、安全、有效，且能夠對抗耐藥性菌株之抗生素新藥的迫切需求。