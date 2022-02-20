信邦（3023）股價今年以來都在高檔狹幅整理，新一輪上攻機會終於浮現。里昂證券與信邦座談後指出，根據經營管理階層說法，產品出貨量將再次回升、年增率高達二成，且2022年毛利率將優於前年度，好消息促使里昂升評信邦「買進」，並將推測合理股價升到330元。

大陸市場占信邦綠能事業營收比重過半，且信邦身為零組件供應商，持續擴大能提供的品項，產品範圍從既有的電纜、連接器，延伸到PCB組裝與機櫃組裝，以強化競爭優勢；信邦經營管理階層估計，農曆年假過後出貨量將再次回升。

信邦業務觸角廣泛，布局相當多元，里昂證券從與信邦對談中歸納，信邦風電渦輪機產品事業因2021年基期較低，2022年可望繳出年增二成以上的強勁成長，車用相關事業則受惠電動車充電裝置需求提高，有助營運動能，同時，信邦還正在與多家電動車、電動自行車客戶協調，將擴產支應客戶2023年的需求，加上工業與醫療領域新專案也將帶動營收成長，整體而言，信邦所有業務部門2022年都會有一成以上成長。

針對市場高度關心的毛利率表現，里昂證券指出，信邦經營管理階層態度明顯轉趨正面，先前提出「2023年毛利率低於26％」不再適用，考量綠能領域毛利率進步，取而代之的新展望是：2023年起，毛利率超過26％將成新常態。

有鑑於毛利走高帶動每股純益進入新一輪調升循環，外資估計，信邦2021年每股純益站上一股本關卡、為10.87元，2022年每股純益將成長19.3％、來到12.96元，2023年每股純益更提高到15.69元，成長幅度是更驚人的21.1％。