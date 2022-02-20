甫滿60男子精算勞保老年給付後，決定不等65歲才申請，而是當機立斷提出月領勞保老年給付，如此一來，他在申請老年給付月退後，再繼續工作可領「雙餉」。

所謂雙餉，即一分來自繼續工作的薪水，一分是月領的勞保老年給付金額，加上名下有一間小套房出租，面對去年以來通膨高漲的晚年生活，也大可高枕無憂。因為，他未來仍有勞工退休金可請領。

據了解，這名男子從事保全業，他日前去勞保局問過，若以目前60歲的資格申請勞保老年給付的月退，可領多少錢？而若在65歲申請的話，又是多少錢，結果經勞保局服務人員初步計算，60歲申請每月可領逾1.2萬元，若65歲申請，可較目前的金額，每月再增加2千元。

這名男子回家精算後，從目前開始領勞保月退，到65歲時總計可獲72萬元，但65歲才領勞保月退，若活到85歲，僅再多領48萬元，即便保養得宜活到95歲，也才多領至72萬元，但去年台灣人平均壽命81.3歲，其中男性平均約78.31歲，女性約84.7歲，所以，他選擇早些請領勞保老年給付月退。

而請領之後，他再繼續當保全，除可持續累積勞退專戶退休金外，也等於變相月領雙餉。由於老年給付月退金額不多，他還可定期定額，以每月一萬元去存高股息ETF累積晚年資產，因此，晚年靠自己，不指望子女的孝親費，也能活出一片天。