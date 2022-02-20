不少人在選擇設定密碼時都會選擇較容易記住的數字、字母及符號，避免日後因忘記密碼造成登入的麻煩，而日本資安公司「ソリトンシステムズ（Soliton）」日前發布一項「最易被駭客破解」的密碼，其中連續6個數字為0的密碼組合再也不是第一名；且榜單上令人驚訝的還有卡通人物的英文拼音！

第一名竟不是6個0 (示意圖/達志影像)

據外媒報導，資訊安全公司「ソリトンシステムズ（Soliton）」分析2021年網路上209件駭客竊取個人資料的案件與日本人目前使用的18次則是小寫英文「passwor3萬組密碼，發現其中最常被破解的密碼是「123456」，第3名則是「000000」，而第4名的「1qaz2wsx」，雖然看似為亂碼，但其實是鍵盤上的按鍵順序；第5名則是「12345678」。除此之外，還有一些常見的名字如「takahiro」或是「doraemon」，上榜的更有「doraemon」，看來不少人也會選擇將卡通人物的名稱做為密碼的選項之一。

卡通人物的拼音也非常容易被破解 (示意圖/達志影像)

資安公司的執行者長谷部泰幸表示，「太過簡單的密碼只要透過多次的排列組合嘗試，便可以被破解，並藉此竊取個人資料或是盜用帳號，因此最好盡可能使用複雜的密碼，同時也不要因為嫌麻煩，在每一個網站都使用同一組密碼。另外，太久沒有用的密碼也要記得定期更改。」

若你現在正御用的密碼為上述組合，那不妨考慮更改個密碼以確保各資安全，雖然現在許多網站都有做到「輸入手機驗證碼」的保護，但為了以防萬一，還是謹慎為妙喔！