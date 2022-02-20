情侶間有頻繁的親密行為很正常，不過另一半在床上的表現往往會影響彼此的感情狀況，近日有一名網友就分享了自己的哥哥被戴綠帽的事蹟，他表示哥哥與哥哥女友對於床事樂此不疲，兩人經常在房間交戰，不過原PO某次卻聽見兩人似乎因為性事時長的不滿而爭吵，甚至還發現了哥哥女友竟然劈腿哥哥的好朋友，讓原PO相當傻眼外也不知道該如何處理。

哥哥女友劈腿行徑被原PO抓包。(圖/翻攝自Dcard)

Dcard上有網友表示自己目前與哥哥合租房子，在家時常常聽到哥哥與哥哥女友的辦事聲音，一開始原PO想著忍耐就好，奈何在情人節當晚哥哥與女友回家時剛好原PO也在家，且情人節浪漫的氣氛也讓哥哥與女友天雷勾動地火，隔著一道牆的原PO將兩人發出的聲響聽得真真切切，而正當原PO被聲音所干擾要忍不住時，突然聽到哥哥與女友因為床事的時長起了口角，等哥哥睡著後他卻聽到哥哥女友在跟別人在講電話，約莫過了二十分鐘女方偷偷的溜了出去，而原PO就想著在陽台看看哥哥女友要去哪，不料卻驚見是哥哥的好友來接她，且兩人一見面就手來腳來，被此事驚呆的原PO也不知如何是好，因此上網尋求網友協助。

網友留言。(圖/翻攝自Dcard)

貼文底下網友紛紛表示要原PO將此事如實的告訴哥哥，有網友提到現在瞞著哥哥也不會比較好，被女友以及好友傷害真的讓人很難過，也有網友提到哥哥和哥哥女友是因為性事不合引起的感情問題，建議原PO哥哥可以先去看醫生，也建議原PO不要過多介入，免得惹麻煩上身。