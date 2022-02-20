台中市交通局表示，民眾前往武陵農場賞櫻，可透過APP預約台中市「865路」市區公車及「梨山-武陵農場」賞櫻專車前往。（台中市交通局提供／陳淑芬台中傳真）

到武陵農場賞浪漫絕美櫻花，不用自己開車！台中市交通局20日表示，武陵櫻花季進行車輛管制，未取得通行證者，可搭「一日遊賞櫻專車」入園賞櫻，建議民眾透過APP預約台中市「865路」市區公車及「梨山-武陵農場」賞櫻專車前往，統計至2月16日止，該賞櫻疏運路線搭乘人數達1287人，預約率為65.15％，目前尚有座位可供預約。

武陵農場2萬餘株櫻花盛開匯集成粉紅浪漫櫻花河，成為每年追櫻迷朝聖重地，今年櫻花季車輛管制日期自2月12日至2月28日，期間除已獲核發通行證者，其餘車輛一律禁止進入。

到武陵農場賞櫻除自行開車外，民眾也可搭乘「一日遊賞櫻專車」入園賞櫻。台中市交通局指出，民眾可透過「TBS台北轉運站」APP，預約台中市「865路」（豐原-梨山）市區公車或「865區」（谷關-梨山）前往梨山，於梨山再轉乘「梨山-武陵農場」賞櫻專車或「866區2」市公車前往武陵農場。

中市交通局長葉昭甫表示，「梨山－武陵農場」賞櫻專車去年開始由台中市府結合豐原客運推出交通接駁疏運，目前尚有座位可供民眾預約，民眾須提前至APP購票或於搭車前一天的16時至18時在梨山遊客中心現場購票。

此外，台中市交通局自今年1月24日起試營運「梨山幸福巴士」，行駛往返新佳陽、梨山、松茂、環山等四大部落，除定班定線外，為方便在地居民依自身需求或無縫轉乘公車，並提供彈性預約班次服務，民眾也可透過手機APP或電話預約。