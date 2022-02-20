從風水角度來看，冰箱象徵一家的財庫，掌管全家財運，因此擺放位置絕對要慎選。命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師特別在臉書發文指出，若冰箱隨意擺放在這6大NG位置，小心財運出現危機。

▍NG 1、冰箱不宜對爐灶

冰箱代表水，爐灶代表火，相對沖代表水火不融，水也代表財水，財水不能被火滅，若被火滅會財氣下滑。

▍NG 2、冰箱對落地窗或窗戶

冰箱代表健康，對落地窗或窗戶代表會走空亡運，腦袋空空，錢也空空。

▍NG 3、冰箱不宜正對水龍頭

冰箱代表財庫，若對水龍頭或飲水機，財庫的錢會來來去去，投資大破財。

▍NG 4、冰箱不宜對門

冰箱代表財庫，財庫不宜被人看見，冰箱對門會被人看到，錢財容易被劫走，如：破財、被人借錢、被人詐騙，或是買貴東西。

▍NG 5、冰箱上方不宜堆放雜物

冰箱上方雜物太多會有太多投資想法，或者創業點子，但都是很雜亂的，容易判斷錯誤，導致破大財。

▍NG 6、冰箱上方最忌有樑

上方有樑代表財運被壓抑，很難在業績與績效上突破，甚至還會被打壓、客戶被搶走，甚至案子不順利，有官司上身，千萬要注意。至於化解方法，則是在樑下擺放一盆綠色植物。