動保團體提倡動物權入憲已久，許多支持動保入憲團體今(20)日上街參與「動保入憲大遊行」，許多民眾手持看板以及身穿動物服裝上街。（李柏澔攝）

動保團體提倡動物權入憲已久，許多支持動保入憲團體20日上街參與「動保入憲大遊行」，許多民眾手持看板以及身穿動物服裝上街。動團表示，動保入憲除了維護動物福祉，對經濟、農業、環境發也展都是重要的一環。（鄧博仁攝）

動保團體提倡動物權入憲已久，許多支持動保入憲團體20日上街參與「動保入憲大遊行」，許多民眾手持看板以及身穿動物服裝上街。動團表示，動保入憲除了維護動物福祉，對經濟、農業、環境發也展都是重要的一環。（鄧博仁攝）

動保團體提倡動物權入憲已久，許多支持動保入憲團體20日上街參與「動保入憲大遊行」，許多民眾手持看板以及身穿動物服裝上街。動團表示，動保入憲除了維護動物福祉，對經濟、農業、環境發也展都是重要的一環。（鄧博仁攝）

動保團體提倡動物權入憲已久，許多支持動保入憲團體20日上街參與「動保入憲大遊行」，許多民眾手持看板以及身穿動物服裝上街。動團表示，動保入憲除了維護動物福祉，對經濟、農業、環境發也展都是重要的一環。（鄧博仁攝）

動保團體提倡動物權入憲已久，許多支持動保入憲團體20日上街參與「動保入憲大遊行」，許多民眾手持看板以及身穿動物服裝上街。動團表示，動保入憲除了維護動物福祉，對經濟、農業、環境發也展都是重要的一環。（鄧博仁攝）

動保團體提倡動物權入憲已久，許多支持動保入憲團體今(20)日上街參與「動保入憲大遊行」，許多民眾手持看板以及身穿動物服裝上街。動團表示，動保入憲除了維護動物福祉，對經濟、農業、環境發也展都是重要的一環。

受寒流與東北風影響，今日天氣異常濕冷，但許多民眾號召響應上街，為「動保入憲」而走、風雨無阻。

國民黨團總召曾銘宗表示，近日義大利憲法才將動物權納入憲法第9條條文，也是全世界第10個將動保納入憲法的國家，國民黨全力支持動保入憲；此外，立法游錫堃院長將主持朝野協商提出臨時提案，公民權下修到18歲國民黨全力支持，但也希望動物權、氣候權能被納入。

立委陳椒華表示，隨著台灣少子化，家裡養寵物已經越來越普遍，動保入憲的普世價值也相當重要，各黨派都應該推動動保入憲的落實。

民進黨台北市議員許淑華表示，對於動保要入憲，不是只有一個政黨能處理，所有政黨有共同決心才能推動，然而「動保法」修訂的程序上可以更快處理，修憲是終極目標，可以用短、中、長期的方式來推進。

民眾黨秘書長謝立功表示，動保入憲本來就是修憲的重要議題，也是進步國家的象徵，動物非物而是生命，就像愛護自己的小孩一樣，需要長期的努力。

台灣動物社會研究會執行長朱增宏表示，雖然18歲公民權修憲案已經送出修憲委員會，但希望至少動物保護可以放入修憲的基本國策，「動保法」現在只有農委會畜牧處動保科在處理，其他政府相關法律都沒有肯認動保的價值，動保入憲對經濟、農業、環境發展都是重要的一環。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳指出，雖然立院修憲委員會條文已經送出，但各黨團只要在朝野協商中提出臨時提案仍有機會，關鍵是各黨團是否願意回來協商討論。