入冬首波寒流發威，中央氣象局發布豪雨、低溫、強風特報，台南以北低溫9到12度，今、明兩天非常寒冷，北市消防局統計，20日內科OHCA人數共8人，其中4人送醫、4人因沒有呼吸心跳，並未送醫。

消防局統計20日，非創傷且到醫院前沒有呼吸心跳共8人，其中4人救護人員到場時，已經沒有呼吸心跳，另外4人經送醫急救仍有機會恢復心跳及呼吸。

由於下雨潮濕，體感溫度降得更低，資料顯示，苗栗苑裡今天白天體感溫度只有-1度，且最冷時間還沒到，氣象局長鄭明典表示，預期台北入夜前後會出現最低溫。