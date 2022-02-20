台北市今日新增1例本土及19例境外移入，北市衛生局表示，新增1例本土病例，案20099為30多歲男性，與日前台北市內湖區某國小家長（案19930）為同事關係，2月17日已匡列為職場接觸者，匡列居家隔離，在2月18日開始出現畏寒、喉嚨乾癢、咳嗽、流鼻水及肌肉酸痛等症狀，北市衛生局安排就醫後，快篩陽性，19日採檢PCR陽性確診，Ct值13。

另外，北市北投區一名境外移入個案20028，為50多歲男性，1月18日從中國入境，入境即做居家檢疫至1月31日檢疫期滿，採「7＋7方案」，檢驗皆為陰性，後因出國需求，在2月18日PCR檢驗陽性確診，Ct值29。

衛生局公布案20028公共場域足跡，包括2月17日曾至北投區陽明山臻愛樓、鼎泰豐天母SOGO店；2月18日士林監理站，相關足跡皆已清消，北市衛生局已匡列2名同住家人居家隔離、所涉足跡風險對象92人居家隔離，採檢結果皆尚在檢驗中。

另外，昨晚傳出台北101和SOGO百貨天母店都有確診者足跡，北市衛生局今表示，為新的確診個案，但因中央尚未公布案號，需待中央公布後才會說明。