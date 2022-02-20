苗栗縣今天20日沒有新增本土確診個案，昨天19日因應攤商同住家人確診（案20069、20070、20071），在竹南鎮大厝里活動中心擴大採檢581人，結果出爐皆為陰性。

苗栗縣府指出，高雄群聚感染傳播鏈，導致苗栗竹南家族群聚感染8人確診，加上日前1名竹南市場女攤販確診，因此緊急開設社區PCR採檢站。

縣府表示，昨天女攤販的先生、2名小孩，篩檢從陰性轉陽性確診，因此延長社區篩檢站時間，昨天擴大篩檢581人都是陰性，今天20日到中午12時，共有46人進行採檢，目前報告未出爐。