焦方志今上午抵達靈堂，神情凝重不願受訪。（陳俊吉攝）

陳美鳳去年10月曬出與張瓊姿（前右一）等好友為劉福助慶生的照片，當時還驚見許久未露面的巴戈（前左二）。（摘自陳美鳳臉書）

資深藝人巴戈16日驚傳癌逝，20日靈堂開放親友悼念第3天，剛好碰上寒流來襲，上午焦方志抵達靈堂，離去後不願受訪，接近中午時，張瓊姿帶著女兒一同前往致意，她離開時表情凝重，僅對在場的媒體說「辛苦了」，便匆匆上車離去。

張瓊姿去年10月時，曾與巴戈、向娃、陳美鳳、江宏恩、李明依等藝人齊聚一堂，為劉福助歡慶81歲生日，當時陳美鳳在臉書曬出大夥合照時，許多網友還很驚喜，看到許久不見的巴戈，照片中的他消瘦不少，也喚起許多人的回憶，留言表示：「巴戈懷念你主持的節目。」