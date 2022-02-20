保安宮廟埕湧入等待抽紅包群眾。（廟方提供／王文吉台中傳真）

民眾依號碼牌序號上前抽獎。（廟方提供／王文吉台中傳真）

民眾抽出幸運紅包，迫不及待打開。（廟方提供／王文吉台中傳真）

民眾抽出幸運紅包，迫不及待打開。（廟方提供／王文吉台中傳真）

民眾抽紅包驚見千元台幣，直呼超Lucky！（廟方提供／王文吉台中傳真）

保安宮舉辦摸彩紅包活動，民眾全身厚重大衣包緊緊，有的撐傘、有的穿雨衣到場試手氣。（廟方提供／王文吉台中傳真）

保安宮舉辦摸彩紅包活動，就算寒流來襲，附近街道仍湧入人群。（廟方提供／王文吉台中傳真）

位於台中沙鹿區三鹿里的保安宮，為宣傳台南學甲慈濟宮進香盛事，並祈願疫情早日消弭，20日下午舉辦摸彩活動。管理委員會準備1千個紅包現金驚喜，包括美金50、100元，以及台幣200、1000、2000元。一早10點不到，就有民眾冒著寒風細雨到場排隊領取號碼牌。

下午3點不到保安宮廟埕及附近街道湧入人群，民眾全身厚重大衣包緊緊，有的撐傘、有的穿雨衣，許多人到大殿參拜祈求神明加持。廟方準時搬出摸彩箱，民眾依號碼牌序號上前抽獎，大家抽出幸運紅包，迫不及待打開，有人驚見白花花的100元美金，直呼超Lucky！

主委陳鴻文表示，預定國曆4月2日前往台南學甲慈濟宮進香，為讓更多信眾獲知這項消息，並祈願疫情早日消弭，特別舉行摸彩紅包活動，獎項包括美金及台幣，發出將近50萬台幣等值現金，人人有獎，另準備300張台彩刮刮樂發送給到場的小朋友。