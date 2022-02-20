警方到場交通疏導。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

寒流來勢洶洶，加上華南雲雨區東移的影響，氣溫驟降讓眾人有感，風雨交加也導致路障事件不斷發生，苗栗縣警察局竹南分局大山派出所19日23時許，接獲民眾報案在後龍鎮灣寶里路旁，有一廣告看板禁不住強風吹襲，連同鐵架一起被吹倒在道路上，影響往來行車安全，員警隨即到場處理。

當時夜深又下雨，天色昏暗視線不佳，員警為維護用路人安全，趕緊在周圍擺放交通錐等警示設施，有效防止危害發生，並請1999通知相關單位處理。

看板廣告公司20日派遣人員到場處理，現場拆解看板布條和鐵架等，大山所員警冒雨在現場協助警戒及疏導交通，直至現場清理完畢，交通恢復正常。

竹南警察分局長廖修鴻表示，大山所員警為維護民眾交通安全，冒著寒冷的風雨協助疏導往來車輛近1個半小時，殊值嘉許，並提醒員警執勤多注意保暖及自身安全，另近日氣侯不佳，天雨路滑，籲請民眾駕駛車輛外出務必提高警覺，減速慢行，希望大家都能快樂出門、平安返家。