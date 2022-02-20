每個人對待人生的態度都不盡相同，有些喜歡安逸平穩的生活，有些則渴望闖出一番成就。命理網站「螢火蟲星座神婆」近日分享，雙子座、水瓶座和處女座不但擁有過人的智商和情商，還有極大的發展潛力，因此在12星座當中是最容易出現大人物的星座。

第三名：雙子座

情商高是雙子座最引以為傲的優點之一，而且他們也極具天賦，總能輕鬆學會別人很難學會的事物，除此之外，雙子座非常擅長察言觀色，可以察覺每個人內心所需，因此擁有不錯的人緣，這些人也會在關鍵時刻給予雙子座幫助，讓他們在人生的道路上越走越順，最終成為大人物。

第二名：水瓶座

水瓶座的智商超高，而且思維和一般人不太一樣，總是天馬行空，他們不管在個性還是思想方面，都不會受到任何人事物阻攔，敢想也敢付諸行動，而且對於每件事情都有自己獨到的見解，遇到問題時也會用獨特的手段解決，幾乎沒有他們辦不到的事情。

第一名：處女座

處女座對待人事物的態度非常嚴謹，甚至有些苛刻，總是要求精益求精，不管在學業上還是事業上，他們都相當追求完美，並且為了達到目標不斷精進自己，這是因為這種態度成就了他們，處女座只要認定一件事情，就會持續朝著終點奔跑，最終創造出一番大事業。