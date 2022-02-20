今年台灣燈會移師高雄舉辦，節目中加入精彩的無然機展演是今年燈會一大亮點，也吸引許多遊客前往愛河灣朝聖，但11日卻因為有民眾將小客車違停，且停放過於接近輕軌軌道，導致列車無法通行，輕軌停駛近3分鐘，警方蒐證後，將移請捷運警察隊或捷運公司從重開罰。

高市警苓雅分局表示，海邊路旅運中心工地旁路段11日因2輛自小客車違規停車過於接近捷運輕軌列車軌道，導致列車臨停3分鐘，警方將依照違規事實，於查明違停車輛及違規事證資料後，移請捷運警察隊或捷運公司「從重」依違反大眾捷運法50條1項3款，處行為人或駕駛人1500元以上、7500元以下罰鍰。

高市警苓雅分局已聯繫捷運警察隊將結合警力，共同持續加強該路段巡邏及輕軌沿線周邊道路疏導、交通違規查察取締，以維民眾用路權益及交通秩序。警方也呼籲，市府在燈會場域周邊有規畫9大停車場，請民眾停於合法停車位置後，再改搭捷運或輕軌前往，切勿違規停車，影響相關交通及輕軌車輛安全。以維民眾用路權益及交通秩序。