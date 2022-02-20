寒流發威！馬祖今探2.7度 18年來「首次下冰霰」居民超興奮

寒流來勢洶洶，外島馬祖更傳出下冰霰！中央氣象局表示，馬祖測站2004年建站，本次冰霰為18年來首次觀測到，不過隨著之後幾天氣溫回升，降雪機率並不高，本島北部、東北部海拔2000到2500公尺高山，以及中部3000公尺以上高山都有降雪機率。

氣象局預報員徐仲毅表示，馬祖測站於2004年1月1日建站，而第一次觀測到固態降水(小冰珠)是在2004年2月4日觀測到，那時低溫3度，今天為建站18年來首次觀測到冰霰，低溫為2.7度。

徐仲毅說明，冰霰為雪飄下來後融化再遇過冷水形成，其實只要溫度與水氣條件都配合，低溫只要2度以下就會有降雪機率，而0度是確保雪不會融化。

至於馬祖之後會不會降雪？徐仲毅表示，馬祖現在已經回溫到5度左右，氣溫回溫降雪機率已經非常低。

本島降雪部分，北部、東北部海拔2000到2500公尺高山，以及中部3000公尺以上高山都有降雪機率。