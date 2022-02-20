斥資1億6927萬元用地取得、施作工程的嘉義縣新港鄉文昌街拓寬工程，20日完工啟用，從最窄1.6公尺拓寬到8公尺，有助紓解當地車流狀況。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣新港鄉每年有數以萬計香客造訪，大甲媽至新港奉天宮遶境期間經常造成市區道路水泄不通，為解決當地立體停車場周邊道路路寬不足問題，經獲中央補助，斥資1億6927萬元用地取得、施作工程的文昌街拓寬工程20日宣布完工啟用，從最窄1.6公尺拓寬到8公尺，有助紓解當地車流狀況。

縣府建設處指出，文昌街45巷道路區域雖已設立立體停車場，但周圍大多為住宅區，同時緊臨新港公園、文昌國小、新港行政區與市區，生活機能高，人潮和車流量相當高，且當地道路最窄路段只有1.6公尺，尖峰時刻常造成壅塞，加上鄰近避難收容處所及防救災動線，縣府和鄉公所配合都市計畫防救災計畫，爭取營建署補助瓶頸路段拓寬，搭配電線全面地下化，完工後可大幅改善地方交通。

建設處說，立體停車場周邊道路開闢拓寬工程，總長335公尺，寬度8公尺，總經費1億6927萬元，其中工程費2294萬元，用地費1億4633萬元，地方配合款1億1167萬元，由縣府及新港鄉公所共同負擔。

今由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、鄉長林茂盛和縣議員林秀琴、陳文忠、葉孟龍、奉天宮董事長何達煌等人主持通車剪綵，大家分紅蛋、吃紅粿歡喜慶祝通車。

翁章梁說，奉天宮周邊瓶頸路段打通，電線陸續地下化，鄉親都很高興，未來還有多項前瞻建設等道路工程，新港鄉將脫胎換骨，新港一定會越來越好，越來越繁榮。