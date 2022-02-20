入冬首波寒流發威，中央氣象局針對全台20縣市發布低溫特報，統計從昨(19)日上午8點到今(20)日中午12點止，全台24小時內，非創傷性送醫已超過3百人，到院前沒有呼吸心跳(OHCA)及猝死共39人，至於是否因溫差過大造成，消防局表示還要進一步判定。

寒流發威拉警報！濕凍低溫掉到6.2度 氣象局最新說明｜2022.02.20

入冬首波寒流發威，中央氣象局針對全台20縣市發布低溫特報。(圖/氣象局)

連兩日氣溫溜滑梯，北市消防局統計，20日非創傷且到醫院前沒有呼吸心跳(OHCA)共8人，其中4人救護人員到場時，已經沒有呼吸心跳，另外4人經送醫急救仍有機會恢復心跳及呼吸。新北市19日至20日共3起OHCA送醫後死亡，分別為38歲男性、44歲女性、49歲男性。基隆市接獲1例OHCA送醫後死亡，為47歲男性。

桃園市截自20日中午為止，接獲3例內科案件，其中57歲男性、77歲男性搶救無效身亡，55歲女性則是搶救後恢復呼吸心跳。苗栗縣消防局統計，自昨日至今天上午，共有27人因天冷不適送醫，其中一名54歲婦人無生命跡象。

彰化消急診人數暴增，彰化縣消防局統計，從19日上午8點到今天上午8點，非創傷送醫多達64件，其中4件到院前已無心跳呼吸，最年長為北斗鎮87歲男子，最年輕的是彰化市56歲男子。

南投縣消防局統計，從19日至今天接獲168起救護任務，排除車禍及創傷任務，有51起是非創傷案件，其中4人到院前沒有呼吸心跳，年紀最長的是84歲婦人、最年輕的是54歲男子。

雲林縣消防局19日上午8點至今天上午8點，共接獲35件急病救護通報，其中斗六、西螺、麥寮、古坑共4人到院前心肺功能停止，年紀分別是87、84、73及53歲。

嘉義縣、市自19日中午12點至今天中午12點，短短24小時內，共通報32件急病救護案件，其中嘉義縣有3人到院前無呼吸心跳，嘉義市則有11件。

高雄市消防局表示，20日凌晨0點至中午12點共執行急病救護146件。屏東消防局表示，今日急病案件有27件，其中包含OHCA案1件，以及屋內明顯死亡1件。

宜蘭縣消防局表示，19日上午8點到今天上午，已有24件非創傷送醫，包括4件OHCA，其中3人搶救無效、1人恢復心跳，為冬山鄉82歲女性。花蓮縣昨日至今共接獲1起內科OHCA案。台東縣今日凌晨0點至今共接獲1起內科OHCA案。

氣象局表示，寒流影響，今(20)日至明(21)日恐下探6度以下(橙色燈號)的縣市包括台南以北、澎湖、金門；高雄市及花蓮縣也有機會降到10度以下(黃色燈號)，提醒民眾注意保暖。