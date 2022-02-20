雲林縣北港朝天宮每年農曆3月19慶祝媽祖聖誕，都會舉辦真人藝閣車遶行市區活動，20日開始接受報名，廟方表示以往藝閣後方都會有大批信眾跟隨，今年將配合防疫規定限制人數，若疫情持續升溫，則依中央防疫規定考慮取消。

北港朝天宮媽祖廟香火鼎盛，每年農曆3月19、20日媽祖遶境是地方的小過年，連續5天的真人藝閣更是人氣最旺的藝陣，目前中央防疫政策規定宮廟不得舉辦遶境活動，但地方民眾認為藝閣車可以遶行市區，希望不要停辦，因此廟方決定即日起接受民眾報名在真人藝閣上「扮仙」。

廟方表示，藝閣由朝天宮青果鋪、餅鋪、鮮魚鋪等各會鋪，以及北港鎮各里、地方企業自主性集資打造，每年約有30餘座，民眾化妝扮成傳說故事、歷史典故人物，坐在五光十色的藝閣車上「扮仙」，極具特色，不僅小朋友爭相報名，連成年人也會參與，回味童年時光。

由於打造藝閣車相當耗工費時，民眾「扮仙」也須提前準備各種服裝飾品，因此即日起開放民眾至各會鋪、各里報名。1名里長說，信眾認為「扮仙」可以受到媽祖的庇佑，因此都很樂意讓小朋友參加，不過每台藝閣車上頂多10名角色，名額有限，經常是「秒殺」。

廟方指出，以往都會有大批信眾跟在藝閣車後面遶行市區，今年因防疫規定，將限制跟車人數，若疫情轉為嚴峻，會考慮配合政府防疫規定取消藝閣活動。