外交部長吳釗燮。（資料照片）

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於烏克蘭局勢，外交部長吳釗燮11日表示密切關注中國是否趁機侵犯台灣，前民進黨立委郭正亮認為，台灣沒有人這樣講，全世界只有他講中國要打台灣，恐嚇台灣老百姓最嚴重的是外交部長吳釗燮！

外交部長吳釗燮11日接受印度CNN英語新聞視訊專訪時指出，我國密切關注烏東情勢，尤其聚焦在中國是否在西方盟國無暇兼顧之際趁機侵犯台灣。

總統府發言人張惇涵12日表示，台海情勢與烏克蘭局勢本質不同，但近期已發現有相當錯假訊息，運用烏克蘭情勢影響台灣社會民心士氣。

前民進黨立委郭正亮20日在《新聞大白話》認為，總統府應該先去制止吳釗燮亂講話，吳釗燮接受印度媒體專訪，公開講很擔心中國會趁這時候打台灣，「這是他講的，台灣沒有人這樣講，就他這樣講，是他在恐嚇台灣人」。

郭正亮指出，台灣真正擔心只有，因為美國對烏克蘭情勢曾公開說不會出兵，大家在擔心美國對台灣是不是也是如此？「我們只有討論到這裡而已」，吳釗燮是公開講中國會趁這機會對台灣出兵，「先去管一管吳釗燮吧！第一個要怪吳釗燮，全世界只有他講中國要打台灣。」

美國副總統賀錦麗到慕尼黑開安全會議，談到（烏克蘭局勢）最高懲罰就是凌厲的經濟制裁，表示美國還是不出兵。英國首相強生也說烏克蘭對台灣有啟示，且也不只有講台灣，是對整個亞洲都有啟示。另外，美國的台灣專家葛來儀也說，美國怎處理烏克蘭，以後可能對台灣會有啟示。

郭正亮強調，不要亂扯台灣有人炒作烏克蘭的話題，這是強生和葛來儀提的話題，「恐嚇台灣老百姓最嚴重的是外交部長吳釗燮，外交部長就是製造假訊息最大的人」。因為也沒看到台灣有誰在炒作中國要打台灣的議題，沒有人這樣講，講的最離譜的是外交部長吳釗燮！