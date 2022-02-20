政院下令處分黃郁婷，趙少康認為，民進黨不可以變成喊打喊殺法西斯政黨。（資料照片）

台灣競速滑冰選手黃郁婷在北京冬奧穿中國隊服引發爭議，行政院19日下令要求教育部、體育署針對黃郁婷的不當言行進行調查，並為適當之處分。中廣董事長趙少康，黃郁婷雖可議，但罪不至死，府院動用國家機器追殺一名年輕運動員「蘇貞昌、蔡英文請住手！」

趙少康指出，黃郁婷賽前在IG發了她穿中國大陸隊隊服的照片引起爭議，我也認為不妥，但她對自己的言行道歉了，也反省自己說話經常不經大腦，說過了後悔但來不及了，可見她就是一個直來直往沒有什麼政治sense的運動員。

他表示，這樣的人其實很多，不是每個人對政治都那麼敏感、對藍綠黃白紅的認同都那麼分明，黃郁婷在冬奧雖未得名，也盡力了，現在還到美國繼續訓練，蘇貞昌在此時大動干戈、秋後算帳，顯示他雞腸鳥肚、其器小哉。

趙少康認為，總統府不但不加勸阻，還加碼跟進踹一腳，府院動用國家機器追殺一名年輕運動員，嚇得黃郁婷趕緊關閉臉書，還刪了微博的發文，簡直把「政治干涉體育」發揮到最高點，在國際上被中共欺壓就控訴「政治干涉體育」，在國內因政治不正確就關門嚴打自己的體育選手，完全的雙重標準。

他強調，媒體說黃郁婷的言行惹怒了綠營群眾，所以府院非要嚴懲她不可，黃郁婷雖可議，但罪不至死，民進黨不可以變成喊打喊殺的法西斯政黨。